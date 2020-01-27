Кубань за год экспортировала в Китай 5,8 тысяч тонн мяса птицы

Краснодарский край — в пятерке лидеров России по экспорту мяса птицы в Китай. В прошлом году предприятия Кубани экспортировали 5,8 тысяч тонн за сумму 9,5 миллионов долларов.

Птицеводческая продукция региональных производителей пользуется большим спросом на зарубежном рынке, сообщили ГТРК "Кубань" в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края. Продукция - племенные яица и суточный молодняк птицы поставляется в страны СНГ и Ближнего Востока.

Отметим, в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" Краснодарскому краю необходимо нарастить объем экспорта продукции животноводства до 27 миллионов долларов. Всего же объем экспорта по сельхозпродукции должен достичь 3,8 миллиардов долларов.