В аварии под Новосибирском погиб годовалый ребенок

В Тогучинском районе в результате столкновения малолитражки с кроссовером погиб годовалый ребенок.

Инцидент произошел в субботу, 25 января, на заснеженной трассе. При обгоне легковушка на большой скорости потеряла управление, и ее стало бросать по всей ширине дороги, пока она не столкнулась с другой машиной.

Помимо погибшего ребенка, по информации МВД Новосибирской области, в автомобиле находились трое взрослых. Всем им понадобилась медицинская помощь, после чего пострадавшие были госпитализированы.