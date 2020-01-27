В Москве таксист взял с пассажирки 500 евро вместо 500 рублей

Столичные правоохранительные органы проверяют информацию о факте мошенничества, который произошел в Москве. Женщина пострадала из-за недобросовестности таксиста, а также собственной невнимательности.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", инцидент произошел в воскресенье, 26 января. Женщина 1977 года рождения около "Тверской" поймала такси. Ей нужно было доехать до Среднего Кисловского переулка. Водитель сказал, что стоимость поездки составит триста рублей.

Когда машина прибыла на место назначения, женщина хотела расплатиться купюрой в пятьсот рублей, но вместо этого протянула таксисту банкноту в пятьсот евро. Водитель, в свою очередь, отдал пассажирке сдачу в размере двухсот рублей и уехал.

Возможно, таксист сам не заметил, что вместо российской банкноты ему протянули другую. В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.