Новости Общество

Все видео этой рубрики
27 января 202013:04

Ветеринары: заболевшие пневмонией медвежата-сироты из Карелии полностью здоровы

ГТРК "Карелия"

Заболевшие пневмонией карельские медвежата полностью выздоровели. К такому заключению пришли ветеринары после осмотра животных. Врачи отметили, что малыши развиваются соотвественно своему возрасту, передает ГТРК "Карелия"

Как отметили специалисты Центра спасения медвежат в Тверской области, шансов было не так много. Однако благодаря усилиям ветеринаров Госпиталя дикой природы Кузя полностью поправился.

"Медвежата очень рано лишились матери. Обычно в таких ситуациях, если в результате переохлаждения они заболевают пневмонией, спасти их почти невозможно. Но не в этом случае! Кузя показал невероятное упорство и желание жить!", — отметили специалисты.

Как сообщили медики, во время болезни медвежонок практически не спал, плохо дышал и не мог самостоятельно питаться. Из-за этого успел потерять около десяти процентов своей массы, при весе всего в 600 граммов. За Кузей круглосуточно наблюдали специалисты. И вот, наконец, он пошел на поправку.

"Сегодня Кузя превратился в самого настоящего медвежьего бутуза. Он очень активен, у малыша завидный аппетит и звонкий голос. Медвежонок растет и набирает вес. Сегодняшнее взвешивание показало, что он весит уже один килограмм", — уточнили в Центре.

Напомним, пятидневные медвежата были найдены лесниками в Лахденпохском районе республики.

 

Текст: ГТРК "Карелия"

Сейчас

13:11

Найден отец, оставивший мальчиков в Шереметьеве

12:59

В Афганистане разбился пассажирский самолет

12:18

Губернатор Подмосковья посетил брошенных в аэропорту детей

11:23

В Лос-Анджелесе вручили премии Grammy

10:40

Медведев в пяти сетах проиграл Вавринке в 1/8 финала Australian Open

09:43

Пассажирский самолет возвращается в Хабаровск из-за сообщения о бомбе

07:21

Стоимость нефти опустилась до минимумов октября

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Афганистане разбился пассажирский самолет

В Афганистане разбился пассажирский самолет

19 минут назад
Доктор Мясников о панике из-за коронавируса: "Ищите, кому выгодно"

Доктор Мясников о панике из-за коронавируса: "Ищите, кому выгодно"

19 минут назад
Россия требуют от ЕСПЧ обеспечить безопасность ценного свидетеля по делу о сбитом "Боинге"

Россия требуют от ЕСПЧ обеспечить безопасность ценного свидетеля по делу о сбитом "Боинге"

3 часа назад
Названы имена четверых погибших с Брайантом и его дочерью

Названы имена четверых погибших с Брайантом и его дочерью

1 час назад

Трансляции

16:00

Открытие Международных Рождественских образовательных чтений
Все трансляции
Сбой в работе Mail.Ru: ошибка 500 и пропавшие аккаунты

Сбой в работе Mail.Ru: ошибка 500 и пропавшие аккаунты

1 час назад
Губернатор Подмосковья посетил брошенных в аэропорту детей и пообещал работу их папе

Губернатор Подмосковья посетил брошенных в аэропорту детей и пообещал работу их папе

40 минут назад
Не выходит на связь: в Мексике пропала актриса Наталья Андрейченко

Не выходит на связь: в Мексике пропала актриса Наталья Андрейченко

1 час назад
Найдена мать детей, которых отец бросил в Шереметьеве

Найдена мать детей, которых отец бросил в Шереметьеве

4 часа назад
В Лос-Анджелесе вручили премии Grammy

В Лос-Анджелесе вручили премии Grammy

1 час назад
76 лет назад закончилась блокада Ленинграда

76 лет назад закончилась блокада Ленинграда

2 часа назад
Омбудсмен Татьяна Москалькова поддержит ходатайство о помиловании Наамы Иссахар

Омбудсмен Татьяна Москалькова поддержит ходатайство о помиловании Наамы Иссахар

6 часов назад
Китай получил из России второй полковой комплект С-400 "Триумф"

Китай получил из России второй полковой комплект С-400 "Триумф"

9 часов назад
Нужна помощь: Камиллу Гилметдинову спасут лекарство, откашливатель и лечебное питание

Нужна помощь: Камиллу Гилметдинову спасут лекарство, откашливатель и лечебное питание

4 часа назад
Рак может быть заразен

Рак может быть заразен

17 часов назад
Актеры "Холопа" рассказали, почему фильм бьет рекорды проката

Актеры "Холопа" рассказали, почему фильм бьет рекорды проката

25.01.2020 19:18
Новый сезон проекта "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия" уже 2 февраля!

Новый сезон проекта "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия" уже 2 февраля!

22.01.2020 16:46
"Вторжение": новая глава киновселенной

"Вторжение": новая глава киновселенной

22.01.2020 13:29
В Москве таксист взял с пассажирки 500 евро вместо 500 рублей

В Москве таксист взял с пассажирки 500 евро вместо 500 рублей

21 минута назад
Голодные длиннохвостые неясыти падают на головы жителям Коми

Голодные длиннохвостые неясыти падают на головы жителям Коми

1 час назад
Старый кабриолет принцессы Дианы выставят на продажу

Старый кабриолет принцессы Дианы выставят на продажу

2 часа назад
Смерть за 100 рублей: пятеро человек умерли от отравления метиловым спиртом

Смерть за 100 рублей: пятеро человек умерли от отравления метиловым спиртом

2 часа назад
Медведев в пяти сетах проиграл Вавринке в 1/8 финала Australian Open

Медведев в пяти сетах проиграл Вавринке в 1/8 финала Australian Open

2 часа назад
Мошенники ставили пенсионерам онкодиагнозы по телефону и продавали лекарства

Мошенники ставили пенсионерам онкодиагнозы по телефону и продавали лекарства

2 часа назад
Женщина запретила врачам лечить истощенную дочь из-за религиозных мотивов

Женщина запретила врачам лечить истощенную дочь из-за религиозных мотивов

2 часа назад
За скрученный пробег хотят штрафовать на 1 000 000 рублей

За скрученный пробег хотят штрафовать на 1 000 000 рублей

3 часа назад
Microsoft призвали отпустить Windows 7 на свободу

Microsoft призвали отпустить Windows 7 на свободу

3 часа назад
Самолет "Аэрофлота" возвращается в Хабаровск из-за сообщения о бомбе

Самолет "Аэрофлота" возвращается в Хабаровск из-за сообщения о бомбе

3 часа назад
Водитель "Лады" без номеров открыл стрельбу в Люблине

Водитель "Лады" без номеров открыл стрельбу в Люблине

4 часа назад
Мишель Обама получила премию Grammy за свои мемуары

Мишель Обама получила премию Grammy за свои мемуары

5 часов назад
В Страсбурге стартует зимняя сессия ПАСЕ

В Страсбурге стартует зимняя сессия ПАСЕ

5 часов назад
США требуют от Ирака защитить иностранные дипломатические объекты

США требуют от Ирака защитить иностранные дипломатические объекты

5 часов назад
Теплая зима нанесла удар по газовым компаниям России

Теплая зима нанесла удар по газовым компаниям России

6 часов назад
В Норильске из-за плохого самочувствия пассажира экстренно сел самолет из Москвы

В Норильске из-за плохого самочувствия пассажира экстренно сел самолет из Москвы

6 часов назад
Australian Open. Егор Агафонов вышел в третий круг юниорского "Шлема"

Australian Open. Егор Агафонов вышел в третий круг юниорского "Шлема"

7 часов назад
Топ-10 самых посещаемых музеев мира в 2019 году

Топ-10 самых посещаемых музеев мира в 2019 году

7 часов назад
В Бразилии число погибших в результате паводков увеличилось до 57 человек

В Бразилии число погибших в результате паводков увеличилось до 57 человек

10 часов назад
Boeing 777Х впервые поднялся в воздух

Boeing 777Х впервые поднялся в воздух

10 часов назад
Патриарх Кирилл соболезнует в связи с кончиной протоиерея Чаплина

Патриарх Кирилл соболезнует в связи с кончиной протоиерея Чаплина

10 часов назад
Валентина Матвиенко стала лауреатом премии "Хранитель памяти"

Валентина Матвиенко стала лауреатом премии "Хранитель памяти"

10 часов назад
Apple iPad отмечает десятилетний юбилей

Apple iPad отмечает десятилетний юбилей

12 часов назад
Многодетная мать постирала в машинке новорожденного младенца

Многодетная мать постирала в машинке новорожденного младенца

12 часов назад
ЦРУ разоблачило Бандеру. Зеленский отмалчивается

ЦРУ разоблачило Бандеру. Зеленский отмалчивается

15 часов назад
Тройное "нет" Владимира Путина

Тройное "нет" Владимира Путина

15 часов назад
Форум в Давосе дал почувствовать вред санкционных войн

Форум в Давосе дал почувствовать вред санкционных войн

16 часов назад
"Ответка" за Трампа: Иствуд "палит от бедра"

"Ответка" за Трампа: Иствуд "палит от бедра"

16 часов назад
Премьер Нидерландов извинился перед еврейской общиной

Премьер Нидерландов извинился перед еврейской общиной

16 часов назад
Новую "Жизель" из Большого театра увидят в 60 странах

Новую "Жизель" из Большого театра увидят в 60 странах

18 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку