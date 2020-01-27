"Спартак" заключил контракт с китайским производителем телефонов

Московский футбольный клуб "Спартак" заключил соглашение с китайской компанией ZTE, занимающейся производством мобильным телефонов, об этом сообщил генеральный директор "красно-белых" Томас Цорн.

"Мы рады, что нашли партнера, который будет поддерживать нас долгие годы. Это компания с традициями, как и наш клуб, – приводит слова Цорна "Чемпионат.com". – Срок контракта – на первой стадии на один год, но надеемся, что партнерство продлится и в будущем".

Цорн сообщил, что соглашение предусматривает расположение логотипа ZTE на форме, а также совместные акции. "Этот контракт поддерживает нашу цель выйти на китайский рынок", – подытожил Цорн.

Напомним, "Спартак" после 19 матчей российской премьер-лиги с 22 очками занимает десятое место в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата России "красно-белые" 29 февраля на выезде сыграют с московским "Динамо".