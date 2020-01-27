Снегоуборочная машина сбила инспектора ДПС в Югре

Госпитализацией с тяжелыми травмами закончилась для полицейского попытка остановить нарушителя на трассе в ХМАО — стража порядка сбила снегоуборочная машина. ДТП попало в объектив камеры наблюдения.

Авария произошла около 10 часов утра 26 января на 189-м километре трассы Сургут — Нижневартовск. Региональное управление МВД не уточняет обстоятельства произошедшего, но запись говорит о том, что инспектор бросился через дорогу с целью остановить двигавшегося с высокой скоростью водителя Mercedes-Benz. Дойти он успел только до середины проезжей части, где его и сбил КамАЗ.

После столкновения правоохранителя отбросило на несколько метров, в себя он пришел только в карете скорой помощи. В настоящее время страж порядка находится в реанимации.