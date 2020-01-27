В Афганистане разбился пассажирский самолет

В афганской провинции Газни на востоке страны разбился пассажирский самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Лайнер рухнул на территорию, которая находится под контролем движения "Талибан" (запрещено в РФ).

По предварительным данным, на борту самолета были 83 человека. Подробности трагедии выясняются.