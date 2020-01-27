Найден отец, оставивший мальчиков в Шереметьеве

Правоохранительные органы нашли отца, который оставил двух сыновей в аэропорту Шереметьево.

Как сообщила уполномоченный по правам ребенка России Анна Кузнецова, в настоящее время решается вопросах о мерах в отношении мужчины. Она подчеркнула, что сам факт оставления детей в общественном месте – серьезное нарушение, которое является основанием для ограничения или лишения родительских прав.

"Мы сегодня имеем достаточно серьезные тревоги по поводу продолжения исполнения отцом его родительских обязанностей", — отметила она.

Вместе с тем в интервью телеканалу "Россия 24" Кузнецова сказала, что все решения будут приниматься после получения полной информации о том, в каких условиях жили дети. По ее словам, до сих пор непонятно, кто приедет за детьми, и приедут ли вообще, и это вызывает наибольшую тревогу.



Также она сообщила, что направила в прокуратуру обращение с просьбой проверить местные органы опеки и попечительства.

По имеющейся информации дети неоднократно помещались в социально-реабилитационный центр, пока папа был на вахтовой работе, но при этом семья не стояла на учете как неблагополучная. "Возможно, находясь в таком вакууме, вдруг и появилась у папы мысль таким образом обойтись с детьми", — сказала Кузнецова.

Мужчина оставил двух своих сыновей (5 и 8 лет) в аэропорту Шереметьево. С ними он оставил записку: "Еще вернусь, а пока дети не по карману". Сейчас дети находятся в Химкинской больнице, где их посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он пригласил детей на экскурсию в океанариум и заверил, что работу их отцу помогут найти. По его словам, настроение у мальчиков отличное.

Полиции удалось найти мать детей, которая несколько лет назад ушла из семьи и не интересовалась ими, и бабушку. По ее словам, она была в курсе, что мужчина собирается в Москву, однако о цели поездки не знала.