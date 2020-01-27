Женщина продала новорожденную дочь за 440 тысяч рублей

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 36-летней женщины. Она подозревается в продаже собственной дочери.

Как сообщает Следственный комитет по Ставропольскому краю, женщина, будучи беременной, в сентябре 2019 года решила обогатиться за счет продажи ребенка. Для этого подозреваемая опубликовала объявление в одной из социальных сетей. На предложение отреагировала другая женщина, сообщив об этом в правоохранительные органы.

В декабре 2019 года, согласно договоренности, сделка состоялась. Покупатель приобрела новорожденную девочку за 440 тысяч рублей, действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

В настоящее время ребенок находится в медицинском учреждении до определения его судьбы органами опеки и попечительства. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что женщина продала новорожденного мальчика за 150 тысяч рублей. Мать и семейная пара, ставшая покупателями, являлись уроженцами Киргизии.