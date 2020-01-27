Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open, обыграв Кербер

Российская теннисистка, 30-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии в трех сетах за два часа 40 минут обыграла представительницу Германии Анжелику Кербер – 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:2.

Павлюченкова четырежды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 18, а у Кербер, занимающей 18-е место в рейтинге WTA, два эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейка из четырех.

Таким образом, россиянка вышла в четвертьфинал турнира, где ей будет противостоять испанка Гарбинье Мугуруса (32), переигравшая в 1/8 финала нидерландку Кики Бертенс – 6:3, 6:3.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир серии Большого шлема. Призовой фонд соревнования составляет 49,1 миллиона долларов. В прошлом году чемпионом турнира в мужском разряде стал серб Новак Джокович, в женском – японка Наоми Осака.