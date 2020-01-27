Поджигатели спалили в Москве чужую машину, чтобы получить работу

Московские полицейские, расследуя поджог автомобиля доставки, задержали 25-летнюю девушку и 23-летнего молодого человека, у которых было найдено 10 свертков с наркотиком — мефедроном.

Также был задержан и их сообщник, 28-летний житель Подмосковья, который рассказал, что поджог был совершен по поручению потенциального работодателя, поручившего сжечь автомобиль любой службы доставки, вероятно, в качестве своеобразной проверки.

В МВД России рассказали, что в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", "Приготовление к преступлению" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств".