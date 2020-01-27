Татьяна Власова рассказала, каким стал Джигарханян после Цымбалюк-Романовской

Два года назад, когда в самом разгаре был конфликт между Арменом Джигарханяном и Виталиной Цымбалюк-Романовской, а также спорами за квартиру с бывшей женой актера Татьяной Власовой, Борис Корчевников предрек воссоединение этой семьи.

Тогда Власова не верила в то, что возможно примирение. Однако недавно стало известно, что после скандального развода с Цымбалюк-Романовской, которая младше Джигарханяна на 44 года, актер вернулся к своей бывшей жене.

Татьяна Сргеевна смогла найти в себе силы простить и принять любимого мужчину, с которым за почти полвека совместной жизни им пришлось пережить и взлеты, и трагедии.

Вместе они переехали из Еревана в Москву. У Татьяны рос сын от первого брака Степан, которого Джигарханян усыновил, а Власова как родную приняла его дочь от предыдущего брака Лену.

Вместе же им пришлось пережить страшную трагедию: в 22 года она и ее молодой человек задохнулись в машине, а за год до этого девушка делала аборт и во время операции ее, видимо, заразили гепатитом.

О чувствах, которые пришлось пережить Власовой после мимолетного брака Джигарханяна на Цымбалюк-Романовской, как и о ней самой, Татьяна Сергеевна старается не говорить.

Однако она откровенно рассказывает о том, как они живут сейчас, после воссоединения. Татьяна Сергеевна признается, что читает Армену Борисовичу сказки Оскара Уайльда, а "он их слушает очень внимательно, не перебивает".

По ее словам, Джигарханян после пережитого стал более задумчивым и немногословным. Но недавно большой неожиданностью стало признание его в любви к Татьяне Сергеевне.

Власова говорит, что раньше таких слов от него никогда не слышала, поскольку он "не романтик", а свою любовь всегда предпочитал доказывать поступками.

Вернулись ли супруги в московскую квартиру, из-за которой во время развода Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской были громкие разборки? Как сейчас чувствует себя Армен Борисович? Зачем Власова уезжала жить в США, и как вспоминает трагическую гибель дочери актера?

В "Судьбе человека с Борисом Корчевниковым" – супруга Армена Джигарханяна Татьяна Власова.