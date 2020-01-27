Зверев не пустил Рублева в четвертьфинал Australian Open

Российский теннисист, 16-я ракетка мира Андрей Рублев в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии в трех сетах за один час 39 минут проиграл представителю Германию Александру Звереву – 4:6, 4:6, 4:6.

Рублев пять раз подал навылет и допустил пять двойных ошибок, а у Зверева, занимающего седьмое место в рейтинге ATP, 11 эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Таким образом, Рублев покидает турнир, а Зверев вышел в четвертьфинал, где ему будет противостоять швейцарец Стэн Вавринка (15), выбивший из турнира другого россиянина Даниила Медведева (4) – 6:2, 2:6, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2.