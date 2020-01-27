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27 января 202015:25

Первая хорошая новость из логова коронавируса: россиян собираются эвакуировать

Единственная хорошая новость для россиян, проживающих в Ухане, это то, что их собираются эвакуировать на родину. Об этом рассказала в эфире "60 минут" на прямой связи из блокированного города его жительница Кристина Бочарина, гражданка Украины.
"Это единственная ниточка, за которую мы сейчас цепляемся и радуемся, что граждан РФ заберут из эпицентра вспышки коронавируса", — уточнила Кристина.


Она сообщила, что с 26 января в Ухане запретили частникам передвигаться на машинах. По городу разрешено ездить только спецтранспорту.

Бочарина также отметила, что продуктовые магазины продолжают работать в сокращенном графике, продукты в них пока есть. И в аптеках, в свою очередь, есть лекарства и маски, в них люди попросту не ходят, потому что боятся выходить из дома.
В настоящее время, по словам Кристины, россияне, проживающие в Ухане, активно связываются с посольством и оставляют информацию о своем местонахождении. Все это делается для дальнейшей быстрой эвакуации людей. Также готовятся экстренно эвакуировать своих граждан США и Франция.

Украинские же власти молчат, подчеркнула Бочарина. Она с сожалением призналась, что Незалежная забыла о своих гражданах, попавших в беду. "С нами никто не связывался, у нас даже в консульстве в Пекине на сайте нет никакой информации о вирусе", — констатировала в заключение Кристина.

Число жертв нового коронавируса 2019-nCoV в Китае возросло до 80. За последние сутки количество зараженных увеличилось на треть. Сейчас их уже более 2800. Посольство России вместе с китайской стороной прорабатывает организацию выезда россиян из провинции Хубэй и города Ухань, закрытого из-за коронавируса.

В Китае уже приступили к разработке вакцины от коронавируса. В Центре по контролю и профилактике заболеваний Китая сообщают, что уже удалось выделить вирус, и сейчас идет выборка штамма. Кроме того, над лекарством работают и в России. Сотрудники новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" разрабатывают две экспериментальные вакцины.

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