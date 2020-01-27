Легковушку разорвало пополам во время полицейской погони в Угличе. Видео

В минувшие выходные в Ярославской области произошла полицейская погоня, закончившаяся серьезной аварией. Инцидент попал в объективы камеры уличного наблюдения.

В ночь на 25 января по Угличу промчался легковой автомобиль ВАЗ, следом за ним, с некоторым отставанием проследовала полицейская машина.

Нарушитель выехал на центральную площадь города и не справился с управлением, после чего легковушка протаранила Ford Focus. От удара ВАЗ буквально разорвало пополам.

Как сообщают местные СМИ, единственным пострадавшим в результате инцидента оказался предполагаемый виновник ДТП.