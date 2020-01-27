"Краснодар" на сборе сыграет с клубом из китайского Уханя

Российский футбольный клуб "Краснодар" определился с соперниками по контрольным матчам на втором тренировочном сборе, который они проведут в испанской Марбелье. В рамках сбора "быки" проведут четыре спарринга.

Во вторник, 2 февраля, "Краснодару" будет противостоять шведский "Малмье", 7 февраля – чешская "Виктория" и норвежский "Мьендален", а 10 февраля "горожане" встретятся с китайской командой "Ухань Залл".

С сегодняшнего дня у ребят три выходных, а уже 30-го января команда вновь соберётся в Испании. На этот раз в Марбелье, где начнется второй зимний тренировочный сбор.



В рамках сбора запланированы четыре спарринга. Расписание 👇🏻



О времени начала матчей мы сообщим дополнительно 🙌 pic.twitter.com/4kN3uPGZzu — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 27, 2020

Стоит отметить, что город Ухань стал эпицентров нового коронавируса 2019-nCoV – вспышка неизвестной пневмонии, которая была зарегистрирована в декабре 2019 года. Известно о более чем 2800 зараженных, 80 из них скончались.

Напомним, "Краснодар" после 19 игр российской премьер-лиги с 35 очками занимает второе место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата России "быки" 1 марта примут "Уфу".