Противоракетную оборону Москвы обещают усилить

Комплекс ПРО, который защищает Москву, должен быть модернизирован и усилен. В частности, он получит новые противоракеты, современное радиоэлектронное оборудование и быстрые вычислительные системы. Таким образом, возможности столичной противоракетной обороны будут существенно расширены, пишет агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Основа ПРО Москвы – это радиолокационная станция Дон-2Н, расположенная в подмосковном Софрино. Именно она отвечает за обнаружение опасности и наведение на нее противоракет. Как утверждают военные, РЛС способна заметить на орбите объект размером от 5 сантиметров.

Также, по данным из открытых источников, в разных районах Московской области размещены шахты с противоракетами. Всего их около 60, то есть хватит для перехвата небольшого количества ядерных боевых блоков.



Впрочем, в России идет разработка новых противоракет. В частности, "Нудоль", испытания которой проходят на казахстанском полигоне Сары-Шаган.