Страшные диагнозы и дорогое чудо-лекарство: мошенники обзванивали от 20 до 50 пожилых людей в день

В Москве задержаны аферисты, которые выманили сотни тысяч рублей за липовые лекарства от рака. Сначала они пугали пенсионеров по телефону страшными диагнозами, а затем предлагали купить якобы спасительный, но очень дорогой препарат. На деле — аналог активированного угля. Где мошенники брали данные стариков?

В преступную группу входило три человека: две сестры и мужчина-курьер. Мошенницы обзванивали пенсионерок, которые недавно проходили медицинский осмотр.

- Мы говорили, что у нее онкологическое заболевание, и что ее могут направить на Каширку. Либо же есть другой вариант — это онкотерапия, которая даст ей результаты.

Если жертва верила, ей озвучивали сумму — 470 тысяч за препарат. За деньгами приезжал курьер. Взамен он оставлял несколько банок обычного сорбента, который стоит не больше 150 рублей.

- Что отвозили?

- Банки.

- Банки какие?

- Белые.

- А что за банки, где брали?

- Мне передавали.

Затем мошенники меняли СИМ-карту и продолжали обзвон.

- Сколько времени работаете уже?

- Три года.

- Сколько пенсионеров обманули?

- Не считала.

Одна из обманутых женщин обратилась в полицию.

- Он передал три банки в красном пакете, белые, с лекарствами. Я ему передала 473 тысячи.

Обзванивали жертв из квартиры, где во время обыска были обнаружены несколько мобильных телефонов и пластиковых карт. Возможно, главные улики — фамилии жертв и их телефоны. Все бумаги порваны в клочья. Скорее всего, в последний момент их пытались уничтожить. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

"По словам задержанных, в день они обзванивали от 20 до 50 человек. В связи с этим сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех пострадавших", — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сейчас полицейские пытаются выйти на организатора криминального бизнеса. По мнению оперативников, именно он обеспечивал сотрудников кол-центра базой данных с телефонами пострадавших.