"Не дождетесь": Лариса Голубкина прокомментировала информацию о своей госпитализации

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина прокомментировала информацию о своей госпитализации. Ранее в сети появилась информация, согласно которой актриса уже несколько дней проходит обследование из-за гипертонии.

По словам Ларисы Голубкиной, данная ситуация "смешная". Актриса рассказала РИА Новости, что она легла поспать после обеда, а ее разбудили с информацией о том, что она "помирает". Голубкина отметила, что была в больнице ранее, поскольку у нее больная нога и артроз. Артистка пояснила, что ездила в Германию, где ей должны были сделать операцию, но в итоге отложили ее до весны. "Я вообще сейчас отдыхаю, все со мной хорошо. Не дождетесь!", — заявила Лариса Ивановна.

Голубкина дебютировала в комедии Эльдара Рязанова "Гусарская баллада". После окончания ГИТИСа в 1964 году она стала участвовать во многих спектаклях, выступая параллельно на эстраде. В 1977 году Лариса Голубкина вышла замуж за актера Андрея Миронова.