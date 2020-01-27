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27 января 202016:02

Из-за конкуренции в Омской области появились бесплатные маршрутки

"Омск-информ"

В Калачинском районе Омской области на нескольких маршрутах появились бесплатные автобусы — таким образом победитель областного конкурса борется с прежним перевозчиком.

Полностью бесплатными для всех пассажиров стали маршруты из Калачинска в села Сорочино, Куликово, Индейка, Осокино и Царицыно.

Журналисты издания "Омск-информ" пообщались с одним из водителей, даром перевозящих пассажиров. "Чтобы выдавить с маршрутов машины ИП Скляра, возим бесплатно. Январь, февраль, март будем возить бесплатно, пока Скляр не уйдет с маршрутов. С маршрута на Кабанье он уже ушел", — охотно рассказал мужчина.

В омских сообществах новость о бесплатном транспорте вызвала большой ажиотаж, и пользователи социальной сети с энтузиазмом принялись фантазировать о том, что пассажирам станут платить хорошие деньги за проезд в случае, "если Скляр не уберется вовремя подобру-поздорову".

Однако некоторые комментаторы задались вопросом о том, кто в итоге заплатит за такую щедрость, и выразили уверенность, что вскоре проезд станет дороже, чем раньше.

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