"Спартак" объявил о продлении контракта с Ребровым

Футбольный московский клуб "Спартак" и 35-летний голкипер Артем Ребров заключили новое трудовое соглашение, которое рассчитано на полтора года – до окончания сезона-2020/2021.

Ребров перешел в стан "красно-белых" из ярославского "Шинника" в 2011 году. Вместе с московской командой Артем стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

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Контракт 35-летнего футболиста рассчитан до лета 2021 года.



🔴⚪️ Ребров выступает за красно-белых с осени 2011-го. Он провел за «Спартак» 131 матч, стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.#Ребров #Спартак pic.twitter.com/GCXYdPBCMN — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 27, 2020

В текущем сезоне Ребров в составе "Спартака" принял участие в двух играх во всех турнирах и пропустил три мяча. Также на его счету один матч за сборную России, который он провел в 2015 году.

Напомним, "Спартак" после 19 матчей российской премьер-лиги с 22 очками занимает десятое место в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата России "красно-белые" 29 февраля на выезде сыграют с московским "Динамо".