Обломки самолета ВВС США, разбившегося в Афганистане, сняли на видео

В Сети появились кадры с места крушения самолета ВВС США, разбившегося в провинции Газни в Афганистане в понедельник, 27 января.

На записи, сделанной очевидцами, видно, что воздушное судно получило серьезные повреждения и частично сгорело. По предварительным данным, требующим дополнительного официального подтверждения, на месте ЧП обнаружены тела двух пилотов. При этом, неизвестно, сколько всего людей находилось на борту в момент инцидента.

По предварительной информации, разбившийся самолет относился к типу E-11A, представляющему собой узел связи и ретранслятор, созданный на базе гражданского лайнера Bombardier BD-700 Global Express.

Есть сведения, что упавший E-11A входил в состав подразделения, базирующегося в Кандагаре. Возможные причины ЧП и точное количество жертв пока не уточняется.

Напомним, что изначально сообщалось о том, что в Афганистане потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines, однако впоследствии сам перевозчик и представители правительства страны опровергли эти данные.