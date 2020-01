Надаль переиграл Кирьоса и вышел в четвертьфинал Australian Open

Первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии в четырех сетах за три часа 42 минуты обыграл представителя Австралии Ника Кирьоса – 6:3, 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Надаль 12 раз подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти, а у Кирьоса, занимающего 26-е место в рейтинге ATP, 25 эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейка из девяти.

Стоит отметить, что австралиец вышел на корт в майке американского баскетболиста Кобе Брайанта, который погиб со своей 13-летней дочерью в результате крушения вертолета. Кирьос провел разминку в майке с восьмым номером, а затем переоделся в обычную форму.

