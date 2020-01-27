Кристиан Эриксен прилетел в Милан для подписания контракта с "Интером"

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен вероятнее всего продолжит карьеру в чемпионате Италии. Датчанин уже прилетел в Милан для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта с "Интером".

В аэропорту 27-летнего футболиста встречали представители команды, а также два десятка журналистов. По данным местных СМИ, Эриксен подпишет контракт со "змеями", рассчитанный до 2024 года с зарплатой в восемь миллионов евро.

Сообщается, что "Тоттенхэм" выручит на продаже футболиста порядка 20 миллионов евро, при этом авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость полузащитника в 90 миллионов евро.

Эриксен прошел через академию "Аякса", откуда летом 2013 года за 13,5 миллионов евро перешел в "Тоттенхэм". В составе "шпор" Кристиан принял участие в 305 играх во всех турнирах, забил 69 голов и отдал 89 результативных передач. Также на его счету 95 игр и 31 мяч за сборную Дании.