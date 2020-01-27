На границе России задержан украинец с тысячей зубов

Ростовская таможня сообщила о задержании в пункте пропуска Гуково гражданина Украины.

Это произошло во время досмотра на российско-украинской границе рейсового автобуса. У одного из пассажиров обнаружили подозрительный багаж.

В сумке гражданина Украины оказались 960 акриловых зубов, силикон для слепков челюсти, а также воск и раствор для анестезии, сообщает ростовское издание DonDay со ссылкой на пресс-службу Ростова.

Пассажир пояснил, что он – стоматолог, и все это ему нужно для работы. В его отношении возбудили административное дело, поскольку если товар предназначен не для личного пользования, то он должен был быть задекларирован, а сделано это не было.

В мае прошлого года сообщалось, что на границе с Россией задержан финн с шестью яйцами.