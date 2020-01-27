Каршеринговый автомобиль без водителя врезался в здание МВД на Петровке

В здание московского МВД на Петровке врезался неуправляемый каршеринговый автомобиль, предварительно сбив шлагбаум. За несколько секунд до столкновения водитель и пассажиры сбежали из машины.

Саперы и кинологи быстро проверили опустевший автомобиль, однако ничего подозрительного в брошенной машине обнаружено не было.

Инцидент произошел в пятницу, 25 января, однако кадры аварии были опубликованы двумя днями позднее. В настоящее время полицейские проводят проверку инцидента и выясняют, намеренным ли было столкновение или случайным. Личности водителя и пассажиров, по сообщению издания "Вечерняя Москва", пока что не установлены.