В Дагестане "закладчик" при виде полицейских проглотил наркотики и умер

В Махачкале молодой человек при виде полицейских проглотил сверток с наркотиками и умер прямо на улице. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

Инцидент произошел утром 27 января на улице Энгельса.

"26-летний житель Махачкалы, предположительно "закладчик", при виде полицейских, патрулирующих данный участок, проглотил имеющийся у него сверток, – рассказали в пресс-службе. – В результате молодому человеку стало плохо".

Патрульные вызвали бригаду скорой помощи, однако молодой человек скончался до приезда врачей.

"Предположительно, герметичность пакета при проглатывании была нарушена: внутри тела пакет с содержимым разорвался, в результате попадания в организм большой дозы наркотического вещества молодой человек скончался", – уточнили в полиции.

Каким именно веществом отравился молодой дагестанец, установит экспертиза.

О самом "закладчике" известно не так много: в полиции сообщили лишь, что ранее он неоднократно был судим за распространение запрещенных веществ.