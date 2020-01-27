Последние посты Брайанта в Twitter и Instagram за сутки набрали 11,5 млн лайков

Последние сообщения в социальных сетях легендарного американского баскетболиста Кобе Брайанта, погибшего в результате крушения вертолета, за сутки набрали более 11,5 миллионов лайков и 300 тысяч комментариев.

"Продолжаешь двигать игру вперед, Леброн. Респект, брат" – написал Брайант в Twitter . Этот твит Кобе посвятил Леброну Джеймсу, который днем ранее обошел Брайанта в списке лучших снайперов в истории НБА. На данный момент этот твит набрал 2,4 миллиона лайков, 471 тысячу ретвитов и 53 тысячи комментариев.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644 — Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020

Кобе оставил подобный пост и в Instagram, где у него 16,8 миллиона подписчиков, тогда как в Twitter – 15,3 миллиона. Его последнее сообщение в Instagram набрало 9,1 миллиона лайков и 253 тысячи комментариев.

Брайант погиб в результате крушения вертолета недалеко от Лос-Анджелеса. На борту вертолета, помимо легенды баскетбола, находились его 13-летняя дочь и друзья семьи. У Кобе осталась жена и три дочери.

Напомним, Брайанту был 41 год, он завершил карьеру в 2016 году. Кобе в течение 20 сезонов выступал в НБА за "Лос-Анджелес Лейкерс", 18 раз был участником "Матча звезд", имел титул самого ценного игрока регулярного чемпионата, дважды был самым ценным игроком финальной серии плей-офф.