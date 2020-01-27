В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по дороге в школу

Правоохранительные органы Московской области организовали проверку в связи со смертью школьницы в городском округе Домодедово.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала официальный представитель прокуратуры Подмосковья Марина Каурова.

По ее словам, трагедия произошла 27 января, когда девочка-подросток по пути в школу почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Несмотря на экстренную госпитализацию, она вскоре скончалась в реанимационном отделении местной больницы.

Каурова подчеркнула, что по факту случившегося проводится проверка сотрудниками Следственного комитета России по Домодедово, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти ребенка.