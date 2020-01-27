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27 января 202019:40

КХЛ. "Ак Барс" обыграл "Трактор", "Автомобилист" уступил "Барысу"

ak-bars.ru

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги "Ак Барс" на выезде обыграл "Трактор" со счетом 4:2. Для казанцев эта победа стала четвертой кряду, а челябинцы в свою очередь потерпели поражение в четвертой игре подряд.

У победителей встречи по две шайбы забросили Эмиль Галимов (2-я, 27-я минуты) и Дмитрий Воронков (24, 47), а Данис Зарипов записал на свой счет две результативны передачи. У хозяев льда голами отметились Кристиан Томас (52) и Игорь Исаев (55).

В параллельном матче "Автомобилист" дома проиграл "Барысу" со счетом 2:4. В составе команды из Нур-Султана отличились Корбан Найт (16), Никита Михайлис (32), Линус Виделль (39) и Дастин Бойд (60), а у екатеринбуржцев – Рафаэль Батыршин (21) и Евгений Мозер (55).

"Ак Барс" с 76 очками лидирует в Восточной конференции, "Барыс" (69 очков) в ней же расположился на третьей строчке, "Автомобилист" (65) – на четвертой, а "Трактор" (45) – на 11-й.

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