Тема:

Коронавирус 27 минут назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
27 января 202020:35 Александр Балицкий

Пик еще впереди: китайский коронавирус мутировал и стал распространяться быстрее

Пик еще впереди: китайский коронавирус мутировал и стал распространяться быстрее

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила уровень угрозы распространения коронавируса 2019-nCoV с умеренного на очень высокий. В эти минуты из Китая эвакуируют иностранных граждан. Из аэропортов Пекина, Шанхая и Гуанчжоу вне графика отправляются дополнительные рейсы с туристами и дипломатическими сотрудниками.

Прямо сейчас в Брюсселе специальный комитет Еврокомиссии обсуждает, как коронавирус попал в Европу. Во Франции – уже несколько заболевших. Стало известно о выявлении новых случаев заражения и в Канаде, и сегодня же коронавирус впервые был зафиксирован в Камбодже.

В самом Китае, откуда распространяется смертельно опасная болезнь, уже 2,9 тысячи зараженных, 81 человек погиб.

В приемном покое уже сдают нервы, когда выясняется: на всех пациентов в Ухане мест не хватает. За одни только сутки число заболевших увеличилось сразу на треть. По поручению председателя КНР Си Цзиньпина в эпицентр прилетел премьер-министр Ли Кэцян. И тут же, измерив температуру – в госпиталь, где обращается к медикам: "Сейчас вам обязан весь Китай".

Глава комитета здравоохранения КНР Ма Сяовэй уже предупредил: все только начинается. Вирус мутировал так, что передается еще быстрее, и пик впереди.

"Согласно последним клиническим данным, новый коронавирус оказался более инфекционным и во время инкубационного периода, и нам нужно больше клинических данных для анализа его патологии. В настоящее время распространение эпидемии происходит довольно быстро, что затрудняет работу по профилактике", – отметил глава комитета.

Цифры на карте заражения меняются каждый час. Самая сложная ситуация, после провинций Хубэй и Гуандун, в Хэнане и Чжэцзяне. Нет зараженных только в малонаселенном Тибете. К вечеру становится известно о первом случае смерти в Пекине, где число инфицированных и так приближается к сотне.

В пекинском метро теперь тоже на всех станциях сотрудники в белых защитных костюмах с электронными термометрами. С температурой не пропустят. Впрочем, измерять ее почти не кому. Большинство китайцев сидят по домам.

Первый смертельный случай зафиксирован и на курортном Хайнане. Туристов просят не выходить из отелей. Только из России сейчас там минимум шесть тысяч отдыхающих.

"По улицам проезжают машины, которые распыляют какой-то неизвестный газ. Вот. Но мы так понимаем, что это производится дезинфекция. В отелях производится тоже дезинфекция", – рассказал россиянин Павел Арефьев.

Чтобы не дать вирусу и дальше вырываться за пределы эпицентра вспышки, блокпосты на выездах из города дополняют рвами. О том, что происходит в самом Ухане, рассказывают заблокированные там россияне.

"Без масок на улицы мы не выходим, но у нас кончаются и, к сожалению, сейчас очень тяжело найти где-либо маски. Магазины открыты, можем сейчас зайти и проверить наличие продуктов. Овощные полки полупустые", – говорит россиянка Александра Волкова.

Мэр Уханя – на пресс-конференцию он вышел тоже в маске – успокаивает: да, есть некоторые перебои с овощами, но все остальное есть. Вот и центральное телевидение распространяет такие кадры: в город завозят тонны продуктов, медикаментов. Но вот у входа на фабрику, где производят защитные маски, очереди за ними – прямо у ворот.

В некоторых городах, таких как Шэньчжэнь или Гуанчжоу, появляться без масок в общественных местах вовсе запрещено. Полиция реагирует немедленно.

"Дочка кашляет уже несколько дней, но мы только сегодня собрались с духом поехать в больницу. Специально поехали в больницу маленького населенного пункта, чтобы встретить как можно меньше людей", – рассказала россиянка Оксана Зверева.

Вслед за провинцией Хубэй о прекращении транспортного сообщения с внешним миром объявляют и некоторые города Гуандуна. Но вот насколько эффективным окажется метод карантинной блокады, можно будет сказать только через 20 дней. Примерно столько и прошло с момента первых массовых случаев заболевания до масштабного расползания заразы.

"Поступила информация, что город Ухань до закрытия покинули около 5 миллионов человек и многие из них возвращаются именно в нашу провинцию, поэтому все люди боятся выходить на улицу", – отметила россиянка Юлия Максимова.

Все 5 миллионов выехавших ранее уханьцев и их попутчиков власти теперь разыскивают через соцсети: опубликованы номера автобусных рейсов, даты, точное время и даже фотографии с регистраторов.

В Ухане интенсивными темпами продолжают строительство двух спецбольниц. И первую сдадут уже через неделю. Сюда со всей страны сейчас едут не только армейские врачи, но и добровольцы. Чтобы удобнее было надевать средства защиты даже срезают косы.

А вот медсестра из Шанхая написала письмо: она обязана здесь быть.

"В 2003 году меня спасли от атипичной пневмонии, и теперь моя очередь спасать людей. Это мой долг", – призналась медработница.

В Китае официально ввели запрет на продажу и транспортировку диких животных. Уже установлено: это они стали первым источником вируса – змеи и летучие мыши. Одна такая сегодня залетела и в офис пекинского бюро "Вестей".

Встретить летучую мышь в Китае можно даже в центре Пекина. Одна сейчас в коробке – залетела прямо в квартиру. Примерно полчаса потребовалось, чтобы ее поймать. Теперь, видимо, нужно выпустить. И вызвать службу дезинфекции. Меры – не лишние. Даже в больницах госпитализируют всех, у кого просто температура, и это не паника – предосторожность.

В Ханчжоу помещенным в карантин пассажирам рейса из Уханя еду развозят роботы. Чтобы поднять боевой дух себе и друг другу китайцы по вечерам теперь поют патриотические песни. Когда в заблокированном Ичане первый куплет затянул один балкон, через несколько минут подхватил весь город.

Ранее по теме

Сейчас

19:59

КС РФ постановил пересмотреть приговор фигуранту "московского дела" Котову

17:37

Виктор Стригунов стал первым заместителем главы Росгвардии

16:51

Путин обновил состав президиума Госсовета

15:45

В России задержан японец, пытавшийся завладеть военными секретами

14:26

Порядок ввоза в Россию незарегистрированных лекарств утвердят до 1 марта

13:11

Найден отец, оставивший мальчиков в Шереметьеве

12:59

В Афганистане разбился пассажирский самолет

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Мишустин поручил организовать штаб по борьбе с коронавирусом

Мишустин поручил организовать штаб по борьбе с коронавирусом

1 час назад
КС РФ постановил пересмотреть приговор фигуранту "московского дела" Котову

КС РФ постановил пересмотреть приговор фигуранту "московского дела" Котову

1 час назад
Талибы взяли ответственность за сбитый над Афганистаном самолет

Талибы взяли ответственность за сбитый над Афганистаном самолет

2 часа назад
Осужденная в России за наркотики израильтянка частично признала вину

Осужденная в России за наркотики израильтянка частично признала вину

2 часа назад

Трансляции

Завтра, 28 января

12:00

Пресс-конференция глав МИД России и Южного Судана
14:00

VIII Рождественские парламентские встречи
Все трансляции
Брошенных в Шереметьеве детей из Хабаровского края в ближайшее время отправят домой

Брошенных в Шереметьеве детей из Хабаровского края в ближайшее время отправят домой

3 часа назад
Последние посты Брайанта в Twitter и Instagram за сутки набрали 11,5 млн лайков

Последние посты Брайанта в Twitter и Instagram за сутки набрали 11,5 млн лайков

1 час назад
В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по дороге в школу

В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по дороге в школу

1 час назад
В Дагестане "закладчик" при виде полицейских проглотил наркотики и умер

В Дагестане "закладчик" при виде полицейских проглотил наркотики и умер

2 часа назад
На границе России задержан украинец с тысячей зубов

На границе России задержан украинец с тысячей зубов

2 часа назад
Ирина Отиева назвала себя "старухой Изергиль" и купила место на кладбище

Ирина Отиева назвала себя "старухой Изергиль" и купила место на кладбище

2 часа назад
В России задержан японец, пытавшийся завладеть военными секретами

В России задержан японец, пытавшийся завладеть военными секретами

5 часов назад
Не выходит на связь: в Мексике пропала актриса Наталья Андрейченко

Не выходит на связь: в Мексике пропала актриса Наталья Андрейченко

9 часов назад
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

4 часа назад
Нужна помощь: Камиллу Гилметдинову спасут лекарство, откашливатель и лечебное питание

Нужна помощь: Камиллу Гилметдинову спасут лекарство, откашливатель и лечебное питание

12 часов назад
Рак может быть заразен

Рак может быть заразен

26.01.2020 19:35
Актеры "Холопа" рассказали, почему фильм бьет рекорды проката

Актеры "Холопа" рассказали, почему фильм бьет рекорды проката

25.01.2020 19:18
Новый сезон проекта "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия" уже 2 февраля!

Новый сезон проекта "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия" уже 2 февраля!

22.01.2020 16:46
"Вторжение": новая глава киновселенной

"Вторжение": новая глава киновселенной

22.01.2020 13:29
Apple запатентовала компьютер из монолитного куска стекла

Apple запатентовала компьютер из монолитного куска стекла

1 час назад
Эхо войны: строительству завода Tesla в Германии мешают 25 бомб

Эхо войны: строительству завода Tesla в Германии мешают 25 бомб

2 часа назад
Каршеринговый автомобиль без водителя врезался в здание МВД на Петровке

Каршеринговый автомобиль без водителя врезался в здание МВД на Петровке

2 часа назад
Виктор Стригунов стал первым заместителем главы Росгвардии

Виктор Стригунов стал первым заместителем главы Росгвардии

3 часа назад
Мужчина с помощью горячего кофе спас котят, вмерзших в снег

Мужчина с помощью горячего кофе спас котят, вмерзших в снег

3 часа назад
WhatsApp через неделю перестанет работать на iOS 8 и старых "андроидах"

WhatsApp через неделю перестанет работать на iOS 8 и старых "андроидах"

3 часа назад
Путин обновил состав президиума Госсовета

Путин обновил состав президиума Госсовета

3 часа назад
Махачкалинские подростки пожарили на Вечном огне окорочка

Махачкалинские подростки пожарили на Вечном огне окорочка

4 часа назад
Из-за коронавируса российские авиакомпании готовы вернуть деньги за билеты в Китай

Из-за коронавируса российские авиакомпании готовы вернуть деньги за билеты в Китай

4 часа назад
Толстой: делегация РФ покинет ПАСЕ, если ее права ущемят

Толстой: делегация РФ покинет ПАСЕ, если ее права ущемят

5 часов назад
"Не дождетесь": Лариса Голубкина прокомментировала информацию о своей госпитализации

"Не дождетесь": Лариса Голубкина прокомментировала информацию о своей госпитализации

5 часов назад
Противоракетную оборону Москвы обещают усилить

Противоракетную оборону Москвы обещают усилить

5 часов назад
Татьяна Власова рассказала, каким стал Джигарханян после Цымбалюк-Романовской

Татьяна Власова рассказала, каким стал Джигарханян после Цымбалюк-Романовской

6 часов назад
"Дорогой баскетбол": оскароносный мультфильм погибшего Коби Брайанта

"Дорогой баскетбол": оскароносный мультфильм погибшего Коби Брайанта

6 часов назад
Порядок ввоза в Россию незарегистрированных лекарств утвердят до 1 марта

Порядок ввоза в Россию незарегистрированных лекарств утвердят до 1 марта

6 часов назад
Автор "губ дьявола" чуть не убил пациентку во время операции

Автор "губ дьявола" чуть не убил пациентку во время операции

6 часов назад
Из имени Меган Маркл сделали глагол

Из имени Меган Маркл сделали глагол

7 часов назад
Новенький Audi за 17 млн рублей случайно утопили в болоте (фото)

Новенький Audi за 17 млн рублей случайно утопили в болоте (фото)

7 часов назад
Голодные длиннохвостые неясыти падают на головы жителям Коми

Голодные длиннохвостые неясыти падают на головы жителям Коми

8 часов назад
В Лос-Анджелесе вручили премии Grammy

В Лос-Анджелесе вручили премии Grammy

8 часов назад
Старый кабриолет принцессы Дианы выставят на продажу

Старый кабриолет принцессы Дианы выставят на продажу

9 часов назад
76 лет назад закончилась блокада Ленинграда

76 лет назад закончилась блокада Ленинграда

10 часов назад
За скрученный пробег хотят штрафовать на 1 000 000 рублей

За скрученный пробег хотят штрафовать на 1 000 000 рублей

10 часов назад
Microsoft призвали отпустить Windows 7 на свободу

Microsoft призвали отпустить Windows 7 на свободу

11 часов назад
Топ-10 самых посещаемых музеев мира в 2019 году

Топ-10 самых посещаемых музеев мира в 2019 году

14 часов назад
Apple iPad отмечает десятилетний юбилей

Apple iPad отмечает десятилетний юбилей

20 часов назад
Новую "Жизель" из Большого театра увидят в 60 странах

Новую "Жизель" из Большого театра увидят в 60 странах

26.01.2020 19:19

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку