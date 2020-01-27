Пик еще впереди: китайский коронавирус мутировал и стал распространяться быстрее

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила уровень угрозы распространения коронавируса 2019-nCoV с умеренного на очень высокий. В эти минуты из Китая эвакуируют иностранных граждан. Из аэропортов Пекина, Шанхая и Гуанчжоу вне графика отправляются дополнительные рейсы с туристами и дипломатическими сотрудниками.

Прямо сейчас в Брюсселе специальный комитет Еврокомиссии обсуждает, как коронавирус попал в Европу. Во Франции – уже несколько заболевших. Стало известно о выявлении новых случаев заражения и в Канаде, и сегодня же коронавирус впервые был зафиксирован в Камбодже.

В самом Китае, откуда распространяется смертельно опасная болезнь, уже 2,9 тысячи зараженных, 81 человек погиб.

В приемном покое уже сдают нервы, когда выясняется: на всех пациентов в Ухане мест не хватает. За одни только сутки число заболевших увеличилось сразу на треть. По поручению председателя КНР Си Цзиньпина в эпицентр прилетел премьер-министр Ли Кэцян. И тут же, измерив температуру – в госпиталь, где обращается к медикам: "Сейчас вам обязан весь Китай".

Глава комитета здравоохранения КНР Ма Сяовэй уже предупредил: все только начинается. Вирус мутировал так, что передается еще быстрее, и пик впереди.

"Согласно последним клиническим данным, новый коронавирус оказался более инфекционным и во время инкубационного периода, и нам нужно больше клинических данных для анализа его патологии. В настоящее время распространение эпидемии происходит довольно быстро, что затрудняет работу по профилактике", – отметил глава комитета.

Цифры на карте заражения меняются каждый час. Самая сложная ситуация, после провинций Хубэй и Гуандун, в Хэнане и Чжэцзяне. Нет зараженных только в малонаселенном Тибете. К вечеру становится известно о первом случае смерти в Пекине, где число инфицированных и так приближается к сотне.



В пекинском метро теперь тоже на всех станциях сотрудники в белых защитных костюмах с электронными термометрами. С температурой не пропустят. Впрочем, измерять ее почти не кому. Большинство китайцев сидят по домам.

Первый смертельный случай зафиксирован и на курортном Хайнане. Туристов просят не выходить из отелей. Только из России сейчас там минимум шесть тысяч отдыхающих.

"По улицам проезжают машины, которые распыляют какой-то неизвестный газ. Вот. Но мы так понимаем, что это производится дезинфекция. В отелях производится тоже дезинфекция", – рассказал россиянин Павел Арефьев.



Чтобы не дать вирусу и дальше вырываться за пределы эпицентра вспышки, блокпосты на выездах из города дополняют рвами. О том, что происходит в самом Ухане, рассказывают заблокированные там россияне.

"Без масок на улицы мы не выходим, но у нас кончаются и, к сожалению, сейчас очень тяжело найти где-либо маски. Магазины открыты, можем сейчас зайти и проверить наличие продуктов. Овощные полки полупустые", – говорит россиянка Александра Волкова.

Мэр Уханя – на пресс-конференцию он вышел тоже в маске – успокаивает: да, есть некоторые перебои с овощами, но все остальное есть. Вот и центральное телевидение распространяет такие кадры: в город завозят тонны продуктов, медикаментов. Но вот у входа на фабрику, где производят защитные маски, очереди за ними – прямо у ворот.

В некоторых городах, таких как Шэньчжэнь или Гуанчжоу, появляться без масок в общественных местах вовсе запрещено. Полиция реагирует немедленно.

"Дочка кашляет уже несколько дней, но мы только сегодня собрались с духом поехать в больницу. Специально поехали в больницу маленького населенного пункта, чтобы встретить как можно меньше людей", – рассказала россиянка Оксана Зверева.

Вслед за провинцией Хубэй о прекращении транспортного сообщения с внешним миром объявляют и некоторые города Гуандуна. Но вот насколько эффективным окажется метод карантинной блокады, можно будет сказать только через 20 дней. Примерно столько и прошло с момента первых массовых случаев заболевания до масштабного расползания заразы.

"Поступила информация, что город Ухань до закрытия покинули около 5 миллионов человек и многие из них возвращаются именно в нашу провинцию, поэтому все люди боятся выходить на улицу", – отметила россиянка Юлия Максимова.

Все 5 миллионов выехавших ранее уханьцев и их попутчиков власти теперь разыскивают через соцсети: опубликованы номера автобусных рейсов, даты, точное время и даже фотографии с регистраторов.

В Ухане интенсивными темпами продолжают строительство двух спецбольниц. И первую сдадут уже через неделю. Сюда со всей страны сейчас едут не только армейские врачи, но и добровольцы. Чтобы удобнее было надевать средства защиты даже срезают косы.

А вот медсестра из Шанхая написала письмо: она обязана здесь быть.

"В 2003 году меня спасли от атипичной пневмонии, и теперь моя очередь спасать людей. Это мой долг", – призналась медработница.

В Китае официально ввели запрет на продажу и транспортировку диких животных. Уже установлено: это они стали первым источником вируса – змеи и летучие мыши. Одна такая сегодня залетела и в офис пекинского бюро "Вестей".

Встретить летучую мышь в Китае можно даже в центре Пекина. Одна сейчас в коробке – залетела прямо в квартиру. Примерно полчаса потребовалось, чтобы ее поймать. Теперь, видимо, нужно выпустить. И вызвать службу дезинфекции. Меры – не лишние. Даже в больницах госпитализируют всех, у кого просто температура, и это не паника – предосторожность.

В Ханчжоу помещенным в карантин пассажирам рейса из Уханя еду развозят роботы. Чтобы поднять боевой дух себе и друг другу китайцы по вечерам теперь поют патриотические песни. Когда в заблокированном Ичане первый куплет затянул один балкон, через несколько минут подхватил весь город.