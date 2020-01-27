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27 января 202020:30 Екатерина Фисенко

125 граммов хлеба и удары метронома: город на Неве вспоминает прорыв блокады

125 граммов хлеба и удары метронома: город на Неве вспоминает прорыв блокады

Город на Неве и вся страна отмечает светлую и в то же время скорбную дату — 76 лет со дня полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады. Почти 900 дней длилась героическая оборона города. За это время от голода, холода и бомбежек погибли более миллиона горожан — почти половина населения города. Одним из символов стойкости и мужества жителей осажденного города стал кусочек хлеба весом в 125 граммов. Это минимальная норма, которую выдавали ленинградцам на целый день.

В рамках всероссийской памятной акции "Блокадный хлеб" 27 января во многих городах организовали пункты, где каждый желающий мог получить такую пайку, от которой в те страшные дни зависела жизнь людей.

Сотни красных гвоздик принесли жители Красноярска к памятнику "Детям блокадного Ленинграда". В память о подвиге мирных жителей Ленинграда в городе звучал "Реквием" Джузеппе Верди.

В рамках проекта "Памяти героев" масштабную акцию по всей стране проводит Общероссийский народный фронт. В Самаре, Екатеринбурге, Челябинске и других городах на больших экранах идут ролики, посвященные стойкости великого города.

А Москве в Большом зале консерватории звучит Шестая "Патетическая" симфония Чайковского — одно из самых трагических и грандиозных произведений. Приглашенные зрители — ветераны, военнослужащие и семьи военных, погибших при исполнении воинского долга. Конечно, подвиг Ленинграда сегодня широко отмечают в городе на Неве.

В 9 утра в северном городе все еще темно. Огни свечей у знаковой таблички на Невском — "При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна". И это одно из самых трепетных мероприятий — почтить память тех, кто погибал в самом сердце блокадного Ленинграда.

Ленинградская минута молчания — всегда щелчки метронома. С 1941 по 1944 годы это неизменное сопровождение каждого жителя блокадного города. Под эти звуки выживали, но и умирали.

"Голод, ледяной холод, постоянные обстрелы, гибель близких. Каждый день выживания в таких условиях – это уже подвиг", — подчеркивает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Каждый год накануне Дня Победы на Пискаревское мемориальное кладбище приходят тысячи людей. Просто вспомнить тех, кто замерзал, умирал от голода, работал в Ленинграде. Тут покоится не меньше полумиллиона жертв. Абсолютное большинство — мирные жители Ленинграда.

В тех условиях хоронить можно было только в братских могилах. Зимой 1942 года сюда привозили по 10 тысяч тел ежедневно. Тем, кто выжил, до сих пор остается только гадать, где именно их родные, в какой части этой гигантской территории.

"У нас было две сковородочки. Олива была. Мы делили эту паечку на три части. И каждый день себе на огне их готовили", — вспоминает блокадница Калерия Кононова.

Школьники, военные, уже не так много ветеранов и блокадников. Многим просто не хватает сил, чтобы добраться сюда. Свет Борисович — в родном Педиатрическом институте. Ему 90 лет. Начальник штаба гражданской обороны в свои 12 лет собрал отряд из детей, который стал настоящей скорой помощью для одиноких младенцев.

"Проходя с чердака, мы часто слышали тоскливый плач, — рассказывает житель блокадного Ленинграда Свет Тихвинский. — Заходили в квартиры и видели — мать мертвая, а ребенок живой. Мы, дети, спасали детей, несли их в Педиатрический институт".

В Музее блокады, на Соляном, сегодня тоже множество посетителей. Ленинград как он есть. Здесь представлены те самые 125 граммов хлеба. Их старались разделить на три части: завтрак, обед и ужин. Остальное — обойный клей, вареные кожаные сумки из прошлой, довоенной жизни.

Светящийся шпиль Петропавловской крепости сам по себе — как символ Победы. В блокадные дни позолота была замазана. Тут сегодня и выставки, и песни военных лет. Блокадный свет заливает Петербург, город-герой Ленинград.

Блокада Ленинграда полностью снята. И эта победа для жителей города стала знаком — большая главная победа обязательно будет, и очень скоро.

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