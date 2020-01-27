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Коронавирус 30 минут назад

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27 января 202020:34

Геннадий Онищенко об опасности коронавируса: жить будем, никуда мы не денемся

Заградительные рвы вокруг китайских городов не помогут остановить распространение смертельной инфекции. "Это просто мракобесие, они там не нужны", — заявил в эфире программы "60 минут" первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Он считает, что говорить об эпидемии рано. "2744 заболевших на 1 600 000 000 населения — это даже не единичный случай. Это яркий пример, когда партийная власть командует профессионалами", — уверен депутат Госдумы.


Онищенко обратил внимание на то, что европейские эксперты неделю изучали проблему и пришли к выводу: пока не стоит говорить о чрезвычайной ситуации. "То, что в Китае идет бронетехника, танки, копают рвы, надо прекратить. Нужно заниматься делом, вести разъяснительную работу среди населения, а не срывать экономику и сеять панику", — считает экс-глава Роспотребнадзора.

При этом Онищенко заверил, что сухопутные границы РФ закрыты. С Китаем у нас осталось только авиасообщение. Все рейсы оцифрованы, можно проверить каждого пассажира. "Ни одна страна еще не закрыла авиасообщение с Китаем, и правильно делает. Если мы закроем воздушную границу, ни один россиянин не вернется оттуда", — подчеркнул он.

Депутат Госдумы отметил, что на сегодняшний день никаких прививок от коронавируса нет и пока не будет. Однако, по его словам, вылечиться от этой болезни можно. "По исследованиям Шанхайского биологического университета, для лечения вируса можно использовать 30 уже известных препаратов, среди которых 12 стандартных антивирусных. Поэтому не стоит паниковать, жить будем, никуда мы не денемся", — заключил Онищенко.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Число подтвержденных в Китае случаев заболевания составило уже 2027 человек, а число скончавшихся выросло до 81.
Коронавирусы — семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.

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