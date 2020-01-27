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27 января 202021:16 Ольга Турчанинова

Отец брошенных в аэропорту детей - в розыске, к матери имеются вопросы

Отец брошенных в аэропорту детей - в розыске, к матери имеются вопросы

В Москве решается судьба двух братьев из Комсомольска-на-Амуре, которых родной отец бросил в столичном аэропорту Шереметьево. Дети пяти и восьми лет были найдены в одном из терминалов. У них обнаружены документы и записка от отца, в которой он жалуется на безденежье и просит отправить детей в приют. Личность отца уже установлена. Нашли и мать. Но можно ли им отдавать детей, сейчас — основной вопрос. Делом занимается Следственный комитет, органы опеки и уполномоченный по правам ребенка.

"Эта маленькая рыбка называется кефаль", — говорит женщина.

Они в первые видят акул и скатов. На экскурсию в Московский океанариум детей отвезли прямо из больницы.

Предварительное обследование показало, что мальчики, за исключением небольшого нарушения речи — здоровы, а значит пока решается их судьба, им, совсем не обязательно сидеть в четырех стенах.

"Развитие у старшего ребенка соответствует возрасту, в речевом управлении отстает младший ребенок", — констатировал Владислав Мирзонов, главный врач Химкинской областной больницы.

Владу — восемь, Ване — пять. Сегодня они ночевали в областной больнице в Химках. А как проснулись, стали принимать гостей.

"Играешь тут? — Да, играю. — А с кем играешь? С игрушками? – Да", — говорит Анна Кузнецова, уполномоченная по правам человека при президенте РФ.

Анна Кузнецова пришла не с пустыми руками, принесла в подарок игрушки. Их сегодня детям дарят все. До этого, братьев уже навестил губернатор Московской области Андрей Воробьев, приходили даже сотрудники Следственного комитета.

Мальчики, кажется, только рады такому вниманию — с удовольствием идут на контакт: "У нас сначала была кошечка, потом голубь?"

Папу детей сейчас разыскивают по всей стране. По некоторым данным он может быть в Ростове-на-Дону. Вот он на фотографии со своими детьми еще в Шереметьеве, буквально за несколько минут до того, как бросит их совершенно одних тут же в терминале Д.

"Мужчина умышленно оставил детей одних без помощи в опасном для жизни и здоровья состоянии", — сообщила Елена Марковская, старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Личность отца установили — Виктор Гаврилов копию своего паспорта положил в рюкзак сыновей. Там же был дневник старшего сына, свидетельства о рождении и записка, где мужчина жалуется на тяжелое финансовое положение и обещает детей забрать. Как делал это и раньше.

Оказалось, что Ваню и Влада он уже неоднократно оставлял в социальном центре Комсомольска-на-Амуре, когда уезжал из города на заработки.

"Он все время с ними — в садик с утра, в школу. Правда, весь такой на суете, видать денег не хватало, бегал туда-сюда, занимал", — рассказала Ольга Бычкова, соседка.

Детей Гаврилов воспитывал один. Мама ушла из семьи несколько лет назад. Это психологам рассказали сами братья.

Правда женщина все отрицает. Ольга Пушкарева, узнавшая, о том, что сыновья в Москве из СМИ, заявила, что не ушла, а сбежала от постоянных побоев, происходящих на глазах у детей: "Ножевые ранения. Вот раз, два, три, четыре, пять и четыре сотрясения".

Но эти оправдания выглядят странными. В школе, где учится старший брат рассказали, что в одну из командировок отец оставил детей с бывшей женой, но мама буквально через несколько дней сама сдала их в приют.

Сейчас Ольга заявляет, что готова мальчиков забрать. Но отдадут ли — не понятно. Она хоть и не лишена родительских прав, но вопросы к ней имеются.

"Мы знаем и другую информацию, что она была привлечена по некоторым статьям административным за неисполнение родительских обязанностей", — подчеркнула Анна Кузнецова.

Сегодня в столице ждут представителей органов опеки из Хабаровска, они отвезут детей в Комсомольск-на-Амуре. А вот уже там будут решать судьбу детей.

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