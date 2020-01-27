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27 января 202020:27

Сергей Юран возглавил футбольный клуб "Химки"

Twitter / ФК Химки

Руководство подмосковных "Химок" назначило на пост главного тренера команды Сергея Юрана. 50-летний специалист ранее уже возглавлял красно-черных. В 2008 году он сохранил "Химкам" прописку в Российской премьер-лиге.

"В ближайшее время тренер присоединится к команде, которая сегодня вылетела на сбор в Турцию", – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

До приглашения в "Химки" Юран возглавлял подмосковную команду "Зоркий", выступающую в зоне "Центр" ПФЛ.

Напомним, что ранее был расторгнут контракт с прежним наставником красно-черных Андреем Талалаевым. Это произошло из-за смены вектора развития подмосковной команды.

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