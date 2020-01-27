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27 января 202021:17

"Витязь" разобрался с "Северсталью" в выездном матче КХЛ

Twitter / HC Vityaz

Встречей в Череповце между местной "Северсталью" и подмосковным "Витязем" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости сумели добиться уверенной победы со счетом 4:1, прервав трехматчевую серию поражений.

В составе команды из Подольска хет-трик оформил Йоонас Няттинен. Он отличился на 13-й, 27-й и 48-й минутах игры. Еще один гол на свой счет записал Павел Варфоломеев (48-я). Единственную шайбу у хозяев льда забросил Игорь Гераськин (41-я).

Победа над "Северсталью" позволила "Витязю" подняться с восьмого на шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В активе подмосковного клуба 56 очков после 52 встреч. Череповецкая команда с 48 баллами осталась десятой на Западе.

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