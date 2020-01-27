Прошение о помиловании от Наамы Иссахар: Путин примет решение после всех формальностей

После завершения всех формальностей президент России Владимир Путин примет решение по помилованию осужденной в России за контрабанду наркотиков гражданки Израиля и США Наамы Иссахар. Такое пояснение дал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

25-летняя Наама Иссахар была задержана в аэропорту Шереметьева 9 апреля 2019 года с 10 граммами гашиша. В Москве она делала пересадку из Дели в Тель-Авив. Суд признал ее виновной и осудил на 7 лет и 6 месяцев колонии. Осужденная подала прошение о помиловании и скорейшем освобождении из колонии 26 января, поясняет ТАСС. Она частично признала свою вину. Комиссия по вопросам помилования по Подмосковью это ходатайство Иссахар одобрила.

"Все будет хорошо, — заверил Владимир Путин, посетивший в январе 2020 года Иерусалим. — Я встретился с мамой Наамы. Для меня ясно, что Наама из очень хорошей, порядочной семьи".

Путин также подчеркнул, что ему известно о просьбе освобождения израильтянки со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Все это, безусловно, будет учтено при принятии окончательного решения", — добавил президент России.