Комиссия по этике рекомендовала исключить главу Чувашии из "Единой России"

Главу Чувашии Михаила Игнатьева рекомендовала исключить из "Единой России" партийная комиссия по этике. Он обвиняется в нарушении этических норм. Это решение будет доведено до всех секретарей региональных отделений партии, подчеркнул ответственный секретарь комиссии, депутат Евгений Ревенко.

Решение об исключении будет принимать президиум генсовета "Единой России", напоминает телеканал "Россия 24". Комиссия по этике рассмотрела видеозапись, на которой Игнатьев вручает ключи от пожарных машин. На нем глава Чувашии предлагает офицеру попрыгать за ключами от специализированной техники.

Вручение ключей от машин Игнатьев превратил в унизительное шоу, считает летчик-космонавт, председатель комиссии по этике, депутат Госдумы Валентина Терешкова.

"Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек. Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему. Именно поэтому я считаю, что такому человеку не место в наших рядах. Это последовательная работа партии по очищению", — подчеркнула Валентина Терешкова.

"Никакого издевательства, злого умысла в действиях главы нет. Вручением ключей сотруднику МЧС — шутливый жест", — пытался выгородить своего руководителя пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров.

Такого же мнения придерживался и сам Игнатьев. Он заявил, что это домыслы, слухи, сплетни и откровенная ложь о каком-либо непочтительном отношении к сотрудникам МЧС.

"Все, что мы видели со стороны главы республики, некрасивый и бессовестный поступок. Полагаю, что Игнатьев заслуживает исключения из рядов партии", — констатировал зампред комиссии, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Припомнили главе Чувашии Михаилу Игнатьеву и призывы мочить блогеров и журналистов, которые критикую власть. Кроме того, депутат Наталья Поклонская заинтересовалась доходами губернатора-шутника.

Комиссия по этике — центральный орган "Единой России". В него избираются 12 членов на 5 лет. Комиссия может выносить разного рода дисциплинарные рекомендации от объявления выговора, приостановки членства в партии до лишения партбилета. При этом решения комиссии обязательны к исполнению в партии.