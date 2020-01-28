МВД РФ отчиталось по преступлениям 2019 года.

Так, в России на 1,6% возросло количество преступлений по сравнению с 2018 годом. В 2019 году их было совершено более 2 миллионов. При этом рост преступлений отмечен в 53 регионах, снижение – в 32. Ущерб от этих преступлений составил 627,7 миллиарда рублей, что на 11,5% больше аналогичного показателя прошлого года.

Экономических преступлений в прошлом году выявлено 104,9 тысячи, при этом ущерб от них (по закрытым делам) составил 447,2 миллиарда рублей. В МВД отмечают снижение преступлений в сфере экономики сократилось на 4,1% по сравнению с 2018 годом.

К сожалению, нераскрытыми в 2019 году остались более 915 тысяч преступлений, что на 6,4% больше аналогичного показателя за 2018 год. Остались нераскрытыми 600 убийств и покушений на убийство, 1035 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 493,7 тысячи краж, 13,6 тысячи грабежей, 1116 разбойных нападений. При этом 895 тысяч преступлений остались нераскрытыми из-за невозможности установить виновного.