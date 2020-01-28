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28 января 202001:20

В феврале пройдет марш-бросок ВДВ из восьми городов России

Министерство обороны РФ

1 февраля из восьми городов России стартует марш-бросок на лыжах и в пешем порядке команд Воздушно-десантных войск.

Как говорится в сообщении Минобороны России, комбинированный марш-бросок посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск.

Весь маршрут составит 7,5 тысячи километров. Команды будут двигаться на лыжах, а там, где снега нет – в пешем порядке. Десантники посетят более 100 городов, в каждом из которых пройдут патриотические мероприятия, уроки мужества, показательные выступления, передает ТАСС.

19 февраля на Поклонной горе пройдет чествование участников.

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