Боевики готовят провокации с химоружием в сирийском Идлибе. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

По словам генерал-майора Юрия Боренкова, есть информация, что в зону деэскалации прибыли представители организации "Белые каски" с емкостями, предположительно содержащими газообразный хлор.

Ресурс WikiLeaks, известный своими разоблачениями, опубликовал документы, которые подтверждают, что химатака в сирийской Думе в апреле 2018 года, о которой потом на каждом углу рассказывали "Белые каски", была постановкой. А ведь события в Думе тогда стали предлогом для удара по Сирии. США, Франция и Великобритания нанесли его спустя всего неделю после предполагаемой химической атаки.