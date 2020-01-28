Матч между "Лейкерс" и "Клипперс" перенесен из-за гибели Коби Брайанта

Национальная баскетбольная ассоциация приняла решение перенести игру регулярного чемпионата НБА между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Лос-Анджелес Клипперс", которая должна была состояться 28 января. Причиной переноса стала гибель Коби Брайанта.

Как сообщает официальный сайт организации, новая дата встречи баскетбольных клубов определится позже.

Напомним, что 26 января вертолет с 41-летним Брайантом разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Вместе с ним оказалась его 13-летняя дочка Джианна. В авиакатастрофе погибли все девять человек, находившихся на борту.



Напомним, что Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лейкерс". В 2008 году он был признан самым ценным игроком сезона. Еще дважды Коби становился MVP финала плей-офф НБА (2009, 2010).