Родственники Андрейченко не обращались в посольство РФ в Мексике

Посольство России в Мексике сообщило, что занимается выяснением всех обстоятельств возможной пропажи Натальи Андрейченко.

В дипмиссии уточняют, что родственники актрисы в посольство до сих пор не обращались, передает "Интерфакс".

По словам представителя Натальи Андрейченко, она уже более суток не выходит на связь. Накануне актриса была в гостях у подруги в Какуне. Позже, ссылаясь на усталость и плохое самочувствие, она уехала на машине. Больше никаких новостей про Андрейченко нет.