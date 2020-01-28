Коронавирус добрался до Германии

Первый случай заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, подтвержден в ФРГ. Его состояние оценивается как стабильное.

Мужчина, у которого выявили заболевание, изолирован и находится под наблюдением, сообщает ТАСС.

Вспышка нового типа коронавируса началась в Китае в конце декабря. Общее число зараженных на территории материкового Китая приближается к трем тысячам, из них более 80 человек скончались.

Власти США (там было зарегистрировано пять подтвержденных случаев) и Канады рекомендуют гражданам страны отменить поездки в КНР.

Ростуризм в минувшую пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в эту страну до нормализации эпидемиологической обстановки. Туроператорам и турагентствам предписано прекратить продажу туров. Крупнейшие чартерные авиакомпании России также приостанавливают рейсы в Китай.

В понедельник глава российского правительства Михаил Мишустин провел заседание кабмина, на нем обсуждались события вокруг нового заболевания. В России создадут оперативный штаб, который будет координировать борьбу с коронавирусом.

Роспотребнадзор за два дня должен создать план по профилактике и контролю за распространением инфекции. Михаил Мишустин поручил мониторить ситуацию и информировать его на эту тему для регулярных докладов президенту.