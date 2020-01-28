Только на один день McDonald's вернет цены 1990 года в ресторан на Пушкинской

Беспрецедентная акция пройдет 31 января в ресторане McDonald's на Пушкинской площади в Москве.

В честь 30-летия открытия первого российского ресторана в России только в этот день McDonald's будет предлагать часть своего меню по цене 1990 года.

Например, гамбургеры, чизбургеры и чикенбургеры будут стоить по три рубля, передает ТАСС.

Первый в СССР ресторан McDonald's открылся в Москве 31 января 1990 года по адресу Большая Бронная, 29, на месте легендарного кафе "Лира". В этот день был установлен рекорд посещаемости сети — 30 тысяч посетителей.