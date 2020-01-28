Число жертв коронавируса перевалило за сотню

Число скончавшихся от нового типа коронавируса в одной только китайской провинции Хубэй, эпицентре вспышки, достигло 106 человек. Об этом свидетельствуют данные комитета по вопросам здравоохранения провинции. В Приморье госпитализирован один китаец.

По информации ТАСС, количество заразившихся достигло цифры в 2 889 человек.

Как заявило постпредство Китая при ООН, Китай обладает всеми возможностями для победы над вирусом. "Китай принял быстрые и решительные меры, запустив механизм предотвращения и контроля по всей стране", — сказано в сообщении.

Помимо этого, правительство КНР упрощает процедуру получения валюты для импорта товаров, необходимых для борьбы с вирусом. В частности, если раньше документы по валютным операциям предприятия должны были подавать в контрольные органы заблаговременно, то теперь это можно сделать позже, передает "Интерфакс".

Тем временем Всемирная организация здравоохранения включила научный центр Роспотребнадзора в реестр европейских лабораторий, оказывающих содействие в диагностике нового коронавируса.

Также, как сообщается, Приморский край получил тест-системы для выявления признаков коронавируса. По словам министра здравоохранения Приморья Виктора Фисенко, все необходимые лекарства и медицинская техника в крае есть.

В пунктах пропуска люди проверяются с помощью тепловизоров. За минувшие сутки было проверено более тысячи граждан Китая, в итоге был выявлен один гражданин этой страны с признаками острой респираторной инфекции. В настоящее время он помещен в бокс и проходит обследование.

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухане — крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 миллионов человек. Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Германии, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.