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28 января 202005:13

Стала известна первая полуфиналистка Australian Open

EPA

На Открытом чемпионате Австралии по теннису, который в эти дни проходит в Мельбурне, определилась первая полуфиналистка в женском одиночном разряде. Ею стала американка София Кенин. В четвертьфинальном поединке она оказалась сильнее представительницы Туниса Онс Жабер.

Соперницы провели на корте 1 час 33 минуты. Встреча завершилась в пользу 21-летней Кенин в двух партиях со счетом 6:4, 6:4. В полуфинале американка сыграет с победительницей матча между Эшли Барти из Австралии и чешской теннисисткой Петрой Квитовой.

Напомним, что единственной представительницей России в женской части турнира Australian Open осталась Анастасия Павлюченкова, которая в четвертьфинале встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой.

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