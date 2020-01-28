ДНК подтвердил: сын Джозефа Байдена должен выплачивать алименты по суду

Суд обязал сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена выплачивать алименты жительнице штата Арканзас. О решении окружного суда сообщил телеканал CNBS.

Согласно его информации, Байден изначально отрицал свое отцовство. Однако анализ ДНК подтвердил его.

Размер алиментов пока не раскрывается. В дальнейшем сумма может быть увеличена в зависимости от точной информации о финансовом состоянии бизнесмена. Сам Байден-младший отказывался предоставить суду информацию о своих доходах, сообщает "Россия 24".

Следующие слушания назначены на 13 марта.