По "Турецкому потоку" прокачан первый миллиард кубометров газа

Первый миллиард кубометров газа прокачал "Газпром" по новому трубопроводу "Турецкий поток". Об этом говорится в сообщении российской компании.

Большая часть топлива поставлена на внутренний рынок республики, остальная — на турецко-болгарскую границу.

"Турецкий поток" был введен в эксплуатацию в начале января. Проект пришёл на смену несостоявшемуся "Южному потоку", от которого под давлением США отказалась Болгария. Теперь же София вновь выражает готовность топливо по черноморскому маршруту, передает телеканал "Россия 24".