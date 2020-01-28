Никита Гусев принес "Дэвилз" победу над "Оттавой"

Матчем между "Оттава Сенаторз" и Нью-Джерси Дэвилз" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Дьяволы" на выезде взяли верх над хозяевами льда по буллитам со счетом 4:3. Победный бросок оказался в активе Никиты Гусева.

Также россиянин записал на свой счет результативную передачу. За "Оттаву" шайбу забросил российский форвард Владислав Наместников. Его партнеры по команде Артем Анисимов и Никита Зайцев голевыми действиями не отметились.

В другой встрече дня хоккеисты "Торонто Мэйпл Лифс" в гостях оказались сильнее "Нэшвилл Предаторз" со счетом 5:2.